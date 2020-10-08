У свіжому випуску "Голос Америки" за 8 жовтня – міністр фінансів США закликав Україну та Білорусь не допустити відкату в побудові ринкової економіки й демократії. Таку думку Стівен Мнучин висловив у своєму зверненні на відкритті щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Наступні президентські дебати у США пройдуть у віртуальному форматі. Джо Байден одразу погодився, натомість Дональд Трамп категорично проти. Американський президент сказав, що не буде витрачати час на віртуальні дебати, і натомість готує окремі мітинги з виборцями.

У США відбулися дебати між кандидатами у віцепрезиденти США. Республіканець Майк Пенс та демократка Камала Гарріс зійшлися на одній сцені, але через прозорі перегородки виклали позиції своїх партій стосовно найголовніших питань на виборах-2020.