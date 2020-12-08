Міністр європейських справ Франції Клеман Бон публічно заявив, що він гей. Сказав це, аби наголосити, що сексуальна орієнтація не є перешкодою для кар'єри – це не заважає йому бути міністром.

У такий спосіб Клеман Бон підтримав ЛГБТ-спільноту. Про це він сказав в інтерв'ю французькому гей-журналу Têtu, повідомляє Politico.

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Його головна мета – показати, що гомосексуальність – не перешкода для роботи міністра.

Я гей, і у мене немає проблем сказати про це,

– заявив Бон.

Підтримка ЛГБТ-спільноти у Польщі

Міністр також зазначив, що готовий підтримувати ЛГБТ-спільноту в Польщі. Він "відвідає польську зону, вільну від ЛГБТ" на початку 2021 року. Бон підтримає також польську організації із захисту прав на аборт.

Довідка. Зонами, вільними від ЛГБТ, оголосили себе сотні польських муніципалітетів. деякі міста через цей статус втратили фінансування ЄС. Уряд Польщі запропонував підтримати їх.

Бон наголосив, що не хоче, аби всі вважали, що він бореться проти зон, вільних від ЛГБТ, тому що він гей. "Було б образливо сказати, що я веду цю боротьбу за себе. Однак як міністр у європейських справах у мене є додаткова відповідальність. Я повинен боротися за толерантність", – підсумував він.

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