Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко порекомендував читати книгу журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані про українського поета і дисидента Василя Стуса. Ткаченко також розкритикував лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Міністр культури також заявив, що особисто закупить книгу "Справа Василя Стуса" для бібліотек. Про це Ткаченко написав на своїй фейсбук-сторінці.

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МКІП рекомендує книгу до читання,

– написав міністр.

Що Ткаченко сказав про Медведчука

Міністр вважає, що лідер ОПЗЖ виступає у звичній для себе ролі цензора.

На думку Ткаченка, тепер про роль Медведчука у справі Стуса знатимуть набагато більше людей.

"Творець "темників" вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензора та на допомогу йому прийшов український суд", – написав Ткаченко.

Останні новини про книгу "Справа Василя Стуса"

19 жовтня 2020 суд заборонив розповсюджувати книгу "Справа Василя Стуса" журналіста та історика Вахтанга Кіпіані.

Книгу можна продавати тільки за згодою Віктора Медведчука. Суд визнав, що певні фрази у книзі "порушують його честь та гідність".

Видавництво Vivat вирішило надрукувати ще один наклад, поки рішення суду за позовом Медведчука не набрало чинності.

Що каже Кіпіані

Автор книги вважає, що Медведчук хоче підпорядкувати собі інформаційний та політичний простір.

На думку Кіпіані, у справі Стуса Медведчук виглядає нікчемною маленькою людиною. Він тільки виконав те завдання, як поклала на нього радянська влада.

При цьому Кіпіані вважає, що Медведчук не зміг би врятувати Стуса, навіть якщо був би чесним адвокатом. Але тоді б він залишив у історії справи свої адвокатські клопотання і звернення.

Що кажуть у Медведчука