"Роль кума Путіна знатимуть більше людей": Мінкульт рекомендує прочитати книгу про Стуса
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко порекомендував читати книгу журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані про українського поета і дисидента Василя Стуса. Ткаченко також розкритикував лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Міністр культури також заявив, що особисто закупить книгу "Справа Василя Стуса" для бібліотек. Про це Ткаченко написав на своїй фейсбук-сторінці.
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МКІП рекомендує книгу до читання,
– написав міністр.
Що Ткаченко сказав про Медведчука
- Міністр вважає, що лідер ОПЗЖ виступає у звичній для себе ролі цензора.
- На думку Ткаченка, тепер про роль Медведчука у справі Стуса знатимуть набагато більше людей.
"Творець "темників" вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензора та на допомогу йому прийшов український суд", – написав Ткаченко.
Останні новини про книгу "Справа Василя Стуса"
- 19 жовтня 2020 суд заборонив розповсюджувати книгу "Справа Василя Стуса" журналіста та історика Вахтанга Кіпіані.
- Книгу можна продавати тільки за згодою Віктора Медведчука. Суд визнав, що певні фрази у книзі "порушують його честь та гідність".
- Видавництво Vivat вирішило надрукувати ще один наклад, поки рішення суду за позовом Медведчука не набрало чинності.
Що каже Кіпіані
- Автор книги вважає, що Медведчук хоче підпорядкувати собі інформаційний та політичний простір.
- На думку Кіпіані, у справі Стуса Медведчук виглядає нікчемною маленькою людиною. Він тільки виконав те завдання, як поклала на нього радянська влада.
- При цьому Кіпіані вважає, що Медведчук не зміг би врятувати Стуса, навіть якщо був би чесним адвокатом. Але тоді б він залишив у історії справи свої адвокатські клопотання і звернення.
Що кажуть у Медведчука
- Прессекретар голови політради ОПЗЖ Олег Бабанін розповів, що суд задовольнив позов в тій частині, яка була для Медведчука важливою.
- Бабанін сказав, що Кіпіані нібито виконує замовлення щодо Медведчука.
- В ОПЗЖ заявили, що виграють у Кіпіані ще один суд.