Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що ініціаторами проєкту постанови про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства були як представники коаліції, так і опозиційних сил. За його словами, міністр нічого не робить і чим швидше він звільнить місце для людини, яка хоче врятувати економіку України – тим краще буде для громадян.

Це унікальний випадок, коли в міністерстві, як в аграрному блоці, так і в економічному, є дуже непогана команда заступників, де багато порядних та ефективних людей. Про це Железняк розповів в ефірі 24 каналу.

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Водночас він зазначив, що міністр економіки не дає відповіді на питання щодо роботи економіки та того, як держава допомагатиме людям, які втратили роботу. За словами нардепа, Петрашко над цими відповідями не працює.

Коли розглянуть документ

Згідно з інформацією Ярослава Железняка, регламентом не передбачено строки, за які комітет має розглядати відповідні документи. Однак розгляд постанови комітетом не є обов'язковою умовою, зазначив він.

Якщо постанову одразу винесуть в зал, ймовірно, що голоси за це рішення знайдуть,

– зазначив народний депутат.

Як зауважив нардеп, наступний міністр економіки буде міністром без представлення аграрної політики. Тобто все ж таки повернеться 2 міністерства, вважає він.

Хто лобіював призначення Петрашка

Згідно з джерелами Железняка, саме Бахматюк проштовхував відповідне рішення, маючи певні відносини з деякими керівниками Офісу Президента. Депутат зазначив, що беручи до уваги рішення та роботу міністерства – інформація виглядає правдиво.

Водночас він розповів, що міністра економіки повинні були звільнити ще на початку вересня 2020 року, але через вибори це рішення відклали. Він додав, що міністра фінансів також не звільняють виключно через бюджетний процес, тому що в країні не так багато, які вміють зводити бюджет.

Незадеклароване майно

За словами Ярослава Железняка, в антикорупційному законодавстві та законі щодо електронного декларування передбачені наслідки, за які міністр має нести повну відповідальність, як і всі громадяни.

Довідка. Згідно з розслідуванням програми "Схеми: корупція в деталях", міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко не вказав у своїй майновій декларації квартиру у Москві, частка в якій належить його дружині – громадянці Росії, маєток у селі Романків під Києвом і 2 позашляховики.