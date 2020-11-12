Міністр оборони Таран отримав негативний тест на COVID-19: деталі про одужання урядовця
У Міністерстві оборони 10 листопада підтвердили, що глава відомства Андрій Таран отримав позитивний тест на коронавірус. Вже 12 листопада у Міноборони запевнили – міністр одужав та працює.
Таран певний час був на самоізоляції
Таран уже приступив до виконання своїх службових обов'язків після негативного тесту на COVID-19. Про це Укрінформу повідомили в Міноборони.
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Задля впевненості, Таран проходив ПЛР-тестування тричі. Симптомів недуги в урядовця зовсім не було, проте він короткий час перебував на самоізоляції та працював дистанційно.
Що відомо про коронавірус у керівництва України
- Окрім Зеленського, коронавірус діагностували у голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
- Зараз і Єрмак, і Зеленський перебувають у лікарні "Феофанія".
- Також на COVID-19 занедужав і спікер парламенту Дмитро Разумков.
- Серед хворих – віцепрем'єр Олексій Резніков та міністр фінансів Сергій Марченко.
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