У Міністерстві оборони 10 листопада підтвердили, що глава відомства Андрій Таран отримав позитивний тест на коронавірус. Вже 12 листопада у Міноборони запевнили – міністр одужав та працює.

Таран певний час був на самоізоляції

Таран уже приступив до виконання своїх службових обов'язків після негативного тесту на COVID-19. Про це Укрінформу повідомили в Міноборони.

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Задля впевненості, Таран проходив ПЛР-тестування тричі. Симптомів недуги в урядовця зовсім не було, проте він короткий час перебував на самоізоляції та працював дистанційно.

Зверніть увагу! 7 листопада Таран перебував з робочим візитом на Донбас разом з президентом Володимиром Зеленським. Вже 9 листопада глава держави повідомив про своє інфікування COVID-19.

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