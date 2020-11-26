Конфлікт між Укроборонпромом і Міністерством стратегічних галузей промисловості приховує зрив державного замовлення. Під загрозою зараз є величезна кількість контрактів.

І це є проблемою цілого міністерства, а не однієї людини. Про це в ефірі 24 каналу сказав Сергій Рахманін, голова фракції "Голос".

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За його словами, найголовніша проблема полягає у тому, що державне оборонне замовлення не структуроване. Ситуацію ускладнює те, що новостворене міністерство не в змозі опанувати ці замовлення в умовах нового закону про держзакупівлі. Нардеп пояснив, що цей закон працює за умови, якщо працюють підзаконні акти, а Мінстратегпром зараз не в змозі це робити.

Є загроза того, що нове оборонне замовлення не ухвалять,

– зазначив Рахманін.

Рахманін: Тарана треба звільнити

Крім цього, за словами нардепа, є багато питань і до Міноборони як до найбільшого замовника оборонних контрактів в Україні. Армія може залишитись без озброєння, бо:

вчасно не укладали угоди;

не було належного контролю;

багато позицій змінювали.

"Тому є всі підстави говорити, щоб міністр оборони України ( Андрій Таран – 24 канал) має піти у відставку", – вважає Рахманін.

Конфлікт між Оборонпромом та Мінстратегом: коротко

З 1 січня 2021 року може зупинитися переоснащення української армії, адже під загрозою підписання нових контрактів Укроборонпрому на виготовлення озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ.

У концерні твердять, що вже 4 місяці, з того часу як створили Міністерство, реформа оборонно-промислового комплексу забуксувала. Зокрема, запевняють, що очільник Міністерства Олег Уруський в ручному режимі намагається вирішувати – кого призначити керівником того чи іншого оборонного підприємства, а кого навпаки – звільнити.

Також, у концерні заявили, що вже міністерство навіть не почало розробку стратегії реформи. У відповідь Мінстратегом звинуватило Укроборонпром. Кажуть, що його керівництво просто набиває собі ціну і навіть не розуміється на тому, що реформувати. Ба більше, ще й згортає ту саму реформу своїм втручанням.

Дивіться відео: Рахманін про зрив оборонних закупок