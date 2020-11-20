Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян подав у відставку з займаної посади. Його замінить головний радник прем'єр-міністра Нікола Пашиняна – Вагаршак Арутюнян.

Про відставку Давида Тонояна повідомляє вірменське видання "Аравот". Президент вже підписав указ.

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До слова, його наступник Вагаршак Арутюнян вже має досвід на цій посаді. Він був міністром оборони Вірменії, але ще в далеких 1999 – 2000 роках.

Водночас російсько-вірменське видання "Спутник Армения" з посиланням на власні джерела стверджує, що відставка не була власним рішенням Тонояна.

Мовляв, його до цього змусили, та хто – невідомо. Разом з ним свою посаду покине й прессекретарка міністра Шушан Степанян. Ні вона, ні сам міністр поки інформації не коментували.

Дуже цікавим є той момент, що лише за декілька годин до повідомлення про відставку Давид Тоноян проводив зустріч з російським послом Сергієм Копіркіним. Про це повідомила саме Шушан Степанян.

Чогось конкретного не обговорювали. За офіційним повідомленням, лише обмінялися інформацією щодо виконання мирних домовленостей у Нагірному Карабаху.

Втім, сам факт зустрічі всього за кілька годин до відставки може свідчити про її російське коріння. Та поки що це лише здогадки.

Також цікавим є той момент, що саме в день відставки міністра оборони армія Вірменії покинула перший район у Нагірному Карабаху.