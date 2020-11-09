Низка українських ЗМІ 9 листопада повідомила про те, що міністр оборони Андрій Таран заразився коронавірусом. Однак у міністерстві цю інформацію спростували.

Чутки про те, що Таран заразився COVID-19 з'явилися після того, як міністр скасував візит до США. Водночас у Міноборони заявили, що Таран здоровий. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Міністр здоровий. Він перебуває на своєму робочому місці, займається щоденною діяльністю, відповідно до покладених на нього обов'язків,

– сказали у Міноборони.

Зауважимо, під час візиту у США 9 – 11 листопада Таран мав побувати у Балтиморі. Там зберігають партію катерів Island, які американці передатуть Україні. Крім того, чиновник мав зустрітися з міністром оборони США Марком Еспером.

Зверніть увагу! 9 листопада стало відомо про те, що коронавірусом в Україні заразилися одразу 4 політиків. Серед них Президент України Володимир Зеленський.

Коронавірус в українських політиків 9 листопада