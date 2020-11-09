Міністр оборони здоровий: у Тарана не виявили коронавірус
Низка українських ЗМІ 9 листопада повідомила про те, що міністр оборони Андрій Таран заразився коронавірусом. Однак у міністерстві цю інформацію спростували.
Чутки про те, що Таран заразився COVID-19 з'явилися після того, як міністр скасував візит до США. Водночас у Міноборони заявили, що Таран здоровий. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Міністр здоровий. Він перебуває на своєму робочому місці, займається щоденною діяльністю, відповідно до покладених на нього обов'язків,
– сказали у Міноборони.
Зауважимо, під час візиту у США 9 – 11 листопада Таран мав побувати у Балтиморі. Там зберігають партію катерів Island, які американці передатуть Україні. Крім того, чиновник мав зустрітися з міністром оборони США Марком Еспером.
Коронавірус в українських політиків 9 листопада
- Президент Зеленський заявив, що через зараження коронавірусом самоізолюється і виконуватиме обов'язки глави держави дистанційно.
- Глава Офісу Президента Андрій Ярмак також підхопив недугу.
- Крім того, стало відомо, що міністр фінансів Сергій Марченко перебуває на лікарняному через COVID-19.
- Коронавірусом заразився мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. У нього також діагностували пневмонію.
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