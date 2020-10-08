Кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, кандидат у депутати Київради від партії "За майбутнє" Мар'яна Двуліт жорстко розкритикувала дії Міністерства охорони здоров'я, які призвели до нового антирекорду захворюваності на COVID-19 в Україні.

Як заявляє Двуліт, наразі ситуація в медичних закладах є безпрецедентною за весь період пандемії.

"Ми маємо патову ситуацію з пандемією. 17 тисяч медиків захворіли на коронавірус. Лікарні переповнені і недооснащені. Тривалі черги на безкоштовні тести. Сімейні лікарі на сьогодні відмовляють людям в госпіталізації. До нас звертаються пацієнти і просять: "Заберіть в лікарню! Як нам лікуватись?"

Як акушер-гінеколог я фіксую зростання кількості хворих на COVID-19 вагітних жінок. Відсутній чіткий алгоритм дій, але ми мусимо надавати кваліфіковану допомогу, аби загасити паніку. В мене велике питання – чому чиновники МОЗу не використали той час, що мали для підготовки. Вони дійсно не знали, що таке буде? Чи ніколи було, бо ходили по ефірах? Як так сталося?", – наголосила вона.

Лікарка зазначила, що ситуація, яка склалася, є наслідком злочинної бездіяльності МОЗ: "Як пан міністр міг допустити використання коштів платників податків, виділених для боротьби з пандемією, а це 65 млрд грн – для будівництва доріг? Де розрекламована закупівля пристроїв для проведення штучної вентиляції легень? Де справжній захист медпрацівників?

Як кандидат в депутати Київради і, в першу чергу, як лікар – я закликаю до негайного проведення засідання РНБО щодо критичної ситуації в Україні, заміну керманича МОЗ, забезпечення медиків всіма засобами захисту. Всі лікарні у державі мають бути переведені в 100% режим госпіталізації – всі відділення. Чому медиків не збирають, не проводять тренування по Україні? Ми виходимо з голими руками і по телефону консультуємо людей. Пане міністр, звільніть, будь ласка, своє місце!"

Нагадаємо, 8 жовтня в Україні було зафіксовано 53997 випадків захворювання CODVID-19 – це антирекорд кількості хворих на добу з початку пандемії.