Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов одужав від COVID-19. Напередодні він отримав негативний тест на COVID-19 і вже 2 листопада приступив до виконання своїх обов'язків.

Раніше міністр заявив про свою хворобу 16 жовтня. Про одужання Олексія Чернишова повідомила пресслужба міністерства. До теми Коронавірус в українському уряді: захворів міністр Чернишов У Мінрегіоні зазначили, що продовжують дотримуватися профілактичних заходів: здійснюється щоденний температурний скринінг працівників,

забороняється перебування в адміністративних будинках без масок,

проводиться наскрізне провітрювання приміщень і проведення вологих прибирань з використанням дезінфікуючих засобів,

повністю скасовані особисті прийоми громадян,

максимально обмежене коло осіб, які відвідують адміністративні будівлі міністерства.

робочі зустрічі, наради, інші публічні заходи перевели в онлайн-режим. Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який отримав позитивний результат тесту на коронавірус, був на засіданні уряду. Тоді всіх міністрів закликали перевіритися на наявність недуги. Основне про Олексія Чернишова? Є главою Міністерства розвитку громад і територій з березня 2020 року. Прийшов в уряд разом з новим складом прем'єра Дениса Шмигаля. Раніше очолював наглядову раду Українського клубу нерухомості URE Club. Крім того, працював у сфері інвестицій. Чернишов заснував Kyiv Vision Foundation – організацію, яка займається популяризацією України через сучасне мистецтво. Є главою Міністерства розвитку громад і територій з березня 2020 року. Прийшов в уряд разом з новим складом прем'єра Дениса Шмигаля. Раніше очолював наглядову раду Українського клубу нерухомості URE Club. Крім того, працював у сфері інвестицій. Чернишов заснував Kyiv Vision Foundation – організацію, яка займається популяризацією України через сучасне мистецтво.