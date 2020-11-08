У Чорнобильську зону можна буде повернутися жити. За прогнозами Мінприроди, через 50 – 60 років радіоактивність елементів і конструкцій в регіоні значно знизиться.

Люди житимуть у 30-кілометровій зоні відчуження без будь-яких обмежень, але 10-кілометрова зона назавжди залишиться непридатною для життя. Це ствердив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю "Фокус".

Зверніть увагу Нехтування обслуговуванням водосховищ призведе до катастрофи і численних жертв, – екоактивісти

Прогнози Мінприроди

За прогнозами Мінприроди, за 50 – 60 років радіоактивність елементів і конструкцій значно знизиться, а надзвичайно активні елементи приберуть в геологічне сховище. Зараз потрібно демонтувати нестабільні конструкції всередині нового конфайнменту (утримання – 24 канал).

Це потрібно зробити, оскільки, якщо щось впаде і підніметься курява, рівень радіації підвищиться. Неможливо буде зайти в арку у звичайних засобах захисту, доведеться залучити маніпулятори,

– ствердив Абрамовський.

Розібрати арку

Він зазначив, що через 60 років треба буде вивчати питання про те, як розібрати арку.

"Її можна відкотити назад і повністю демонтувати, щоб розібрати конструкції об'єкту укриття. До цього потрібно буде витягти з 4-го енергоблока всі активні паливні елементи, графіт, що були на даху", – також додав Абрамовський.

Більше новин про Чорнобиль читайте за посиланням.