У міністра екології Абрамовського коронавірус: що відомо про його стан
Міністр екології України Роман Абрамовський захворів на коронавірус. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції та лікується.
Почувається урядовець задовільно. Про це сам Абрамовський написав на своїй фейсбук-сторінці.
Отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома,
– написав він та оприлюднив фото результатів аналізу.
Абрамовський додав, що продовжує працювати з дому, а усі робочі питання та процеси збирається контролювати дистанційно.
Він також додав, що у його відомстві, як і раніше, діють карантинні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19.
Там проводять температурний скринінг, носять маски, дотримуються безпечної дистанції та дезінфікують приміщення.
"Переважна більшість працівників продовжує працювати в онлайн-режимі, у адмінбудівлі перебувають лише ті, хто залучений до виконання критичних функцій", – додав міністр.
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