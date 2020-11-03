Міністр екології України Роман Абрамовський захворів на коронавірус. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції та лікується.

Почувається урядовець задовільно. Про це сам Абрамовський написав на своїй фейсбук-сторінці.

Отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома,

– написав він та оприлюднив фото результатів аналізу.

Абрамовський додав, що продовжує працювати з дому, а усі робочі питання та процеси збирається контролювати дистанційно.

Він також додав, що у його відомстві, як і раніше, діють карантинні обмеження, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19.

Там проводять температурний скринінг, носять маски, дотримуються безпечної дистанції та дезінфікують приміщення.

"Переважна більшість працівників продовжує працювати в онлайн-режимі, у адмінбудівлі перебувають лише ті, хто залучений до виконання критичних функцій", – додав міністр.

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