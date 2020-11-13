Російська пропаганда у дії: міністра Криклія звинувачують у "таємних переговорах"
Зустріч з прем'єр-міністром Казахстану Аскаром Маміним 12 листопада відбулася без участі міністра інфраструктури Владислава Криклія. Річ у тім, що Казахстан до останнього не давав підтвердження на переговори. Тим часом низка проросійських ЗМІ стали заявляти, що Криклій нібито хотів влаштувати "таємні переговори" у Казахстані.
У Міністерстві інфраструктури наголосили, що переговори представників України та Казахстану не відбулися саме через невизначеність казахської сторони. Про це заявили у пресслужбі Мінінфраструктури, пише Інтерфакс-Україна.
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Що відомо про візит Криклія до Казахстану
Мета візиту Міністра інфраструктури до Казахстану – активізація транзиту з Азії до ЄС за альтернативним маршрутом в обхід Росії.
Вочевидь, така позиція міністра викликала чергову медіаатаку серед проросійських ЗМІ та розповсюдження фейків. За дивним збігом обставин, низка ЗМІ, пов'язаних з олігархами, поширили фейкову інформацію про "таємні переговори" міністра інфраструктури із закупівлі колісних пар, вироблених в Казахстані,
– підкреслили у пресслужбі.
Також у Міністерстві інфраструктури зауважили, що відомство не є суб'єктом господарювання і не веде переговорів щодо господарської діяльності підприємств або їх закупівель.
Маніпуляції проросійських ЗМІ щодо тестування на COVID-19
Низка видань з проросійською риторикою також стверджували, що Криклія не пустили на зустріч через підробку ПЛР-тестів, які були обов'язковою умовою для участі у заході.
Водночас у Мінінфраструктури зазначили, що інформація про нібито "фальсифікації" ПЛР-тестування українською стороною є наклепом. У відомстві заявили, що міністр інфраструктури проходив тестування в лабораторії Into Sana в Києві перед відльотом у відрядження.
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