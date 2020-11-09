Мінкульт не підтримує, – Ткаченко оцінив ризики карантину вихідного дня
У Мінкульті виступили проти запровадження карантину вихідного дня. У міністерстві переконані, що такі обмеження матимуть негативні наслідки для України.
Сотні тисяч працівників у сфері культури можуть залишитись без роботи. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграмі.
До речі Допоможе уникнути жорсткого локдауну, – Зеленський про карантин вихідного дня
Політик сумнівається, чи витримає економіка України, якщо сфера культури призупинить роботу, адже вона генерує 2 – 4% ВВП. За словами Ткаченка, аналогічні ризики чекають на малий та середній бізнес.
Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує цю ініціативу (карантин вихідного дня – 24 канал),
– написав Ткаченко.
Крім того, міністр наголосив, що закриття закладів культури не вплине на статистику захворювання. За його словами, заклади культури – це не епіцентр розповсюдження вірусу. Ткаченко додав, що контролювати дотримання обмежень у закладах культури просто, адже там регулюють потік людей, визначають їх місця розсадження та перевіряють, чи відвідувачі одягають маски.
Які ризики припускає Ткаченко
- Обмеження сфери культури призведуть до фінансових втрат у бюджеті України.
- Заборона на роботу закладів культури у вихідні зменшить доходи на 50%, які й зараз є критичними.
Карантин вихідного дня: що відомо
- У МОЗ планують запровадити карантин вихідного дня для того, аби стримати поширення коронавірусу.
- Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що у вихідні обмежать діяльність закладів харчування, магазинів та інших установ. Щоправда, транспорт курсуватиме.
- Президент Володимир Зеленський стверджує, що карантин вихідного дня допоможе уникнути жорстокого локдауну.
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