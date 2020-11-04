Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко передає нові примірники книги "Справа Василя Стуса" низці бібліотек. Їх надрукували до набуття чинності рішення суду щодо вилучення згадок про Віктора Медведчука.

Ткаченко передасть книги в обласні та районні установи. Про це він повідомив на фейсбук-сторінці.

До теми У комітеті Шуфрича збрехали, що запросили Кіпіані на розгляд питання щодо його книги: деталі

Він зазначив, що Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує книгу, а він особисто закликає до її прочитання.

Отримав додрук накладу книги про "Справу Василя Стуса" і одразу відправляю примірники до бібліотек – національних та обласних. Як і обіцяв. МКІП рекомендує книгу, а я особисто всебічно закликаю до її прочитання. І, звісно ж, перемоги видавництву та автору в апеляційному суді,

– ствердив Олександр Ткаченко.

Хто отримає книги

За його словами, нові примірники отримають:

Донецька обласна бібліотека для дітей;

Обласна універсальна наукова бібліотека імені Дмитра Чижевського;

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека;

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека;

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Котляревського;

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара;

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Володимира Короленка;

Публічна бібліотека імені Лесі Українки Києва;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;

Одеська національна наукова бібліотека;

Харківська державна наукова бібліотека імені Володимира Короленка;

Національна історична бібліотека України;

Державна бібліотека України для юнацтва.

Що передувало такому рішенню

Видавництво Vivat у новому накладі книги "Справа Василя Стуса" надрукувало рішення Дарницького райсуду Києва.

Він заборонив згадувати ім'я політика Віктора Медведчука як адвоката, який програв справу українського поета в радянському суді.

Проросійський політик подав позов проти твору. Він стверджував, що деякі цитати з книги "порушують його честь та гідність".

Однак рішення суду про заборону книги ще не набрало чинності, адже Кіпіані подаватиме апеляцію. У цей час видавництво Vivat вирішило надрукувати ще один наклад книги.

Цитати, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу