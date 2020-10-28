Міністерство оборони України погоджує останні штрихи контракту з підприємством "Антонов" із закупівлі літаків Ан-178. А у 2021 році для потреб міністерства планують купувати також літаки Ан-74.

Міноборони купуватиме літаки Ан-178 та Ан-74

Довго до фінансування ЗСУ ставилися за залишковим принципом, а це призвело до такого стану авіаційної техніки, який є у Повітряних сил. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, пише 24 канал.

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За його словами, тепер уряд докладає всіх зусиль для того, аби цю ситуацію виправити.

Вже сьогодні Міноборони погоджує останні штрихи контракту з ДП "Антонов" із закупівлі літаків Антонов-178,

– розповів Уруський.

Крім того, у 2021 році хочуть закупити за контрактом літаки АН-74, також для потреб Міністерства оборони.

Забезпечення погане, але деякі літаки можна використовувати

Водночас міністр зазначив, що попри ситуацію із незадовільним забезпеченням авіаційною технікою ЗСУ, не можна казати, що ті літаки, які є на озброєнні та у бойовому складі, не можна використовувати.

"Усі літаки за умов проведення відповідних ремонтів, модернізації, дотримання всіх правил, які повинні здійснюватися при експлуатації бойової техніки, можна використовувати", – уточнив Уруський.

Зокрема, модель літака Ан-26Ш, який зазнав аварії під Чугуєвом, не є новою, але досвід експлуатації цих літаків свідчить про те, що вони надійні.