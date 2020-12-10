Кадрові служби Міністерства оборони не знайшли для журналіста Юрія Бутусова вакансії, яка б відповідала "рівню його амбіцій". У відомстві заявили, що нібито не пропонували журналісту посаду міністра оборони чи його першого заступника.

Що сказали у Міноборони

Для такої швидкої кар'єри у кандидата на посаду мають бути відповідні професійні підстави, яких у Бутусова наразі немає. Про це 10 грудня повідомили на фейсбук-сторінці Міністерства оборони.

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За результатами розмови з шановним журналістом кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, котрі наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій,

– підкреслили у відомстві.

Там також додали, що порядок призначення на посади не передбачає жодних винятків. Втім у Міноборони сподіваються, що у разі прийняття Бутусовим пропозицій відповідно до рівня його компетенції, здібності журналіста дозволять йому швидко зробити кар'єру у міністерстві.

Реакція Бутусова

Перед співбесідою журналіст на своїй сторінці у фейсбуці вимагав зустрітися безпосередньо з міністром оборони Андрієм Тараном, а не працівниками кадрової служби. Крім того, він наполягав на присутності ЗМІ, щоб ті були "гарантами серйозності намірів Тарана надати мені керівну посаду в Міноборони", а також вести пряму трансляцію співбесіди.

Зауважимо, за словами Бутусова він хоче обійняти посаду заступника міністра. Такий статус, за словами журналіста, надасть йому доступ до справи вагнерівців.