Міністерство оборони України перерахувало перші кошти для виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, які загинули у катастрофі літака Ан-26. Сухопутнім військам ЗСУ спрямовано понад 28 мільйонів гривень для розподілу по військкоматах.

Військові комісаріати перерахують відповідні гроші на рахунки одержувачів допомоги. Про це повідомила пресслужба МОУ.

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У пресцентрі зазначили, що рішення про виплати прийняли щодо 19 загиблих курсантів. Комісія Міністерства оборони розглянула відповідний документ – протокол засідання затвердив Міністр оборони України.

Рішення про решту виплат буде прийнято після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи,

– йдеться в повідомленні.

Наразі Урядова комісія продовжує працювати, робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака Ан-26Ш триває. До 25 листопада міністру оборони мають подати результати відповідної роботи.

Детальніше про авіакатастрофу літака Ан-26 у Харківській області – читайте тут.



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