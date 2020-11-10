З початку березня 2020 року всі бойові частини Збройних сил України перейшли на нову систему харчування за спеціальним каталогом продуктів. У Міноборони підкреслили, що інформація про згортання цієї програми не відповідає дійсності.

У відомстві підкреслили, що насправді ситуація зворотна. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони у фейсбуці.

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Міністерство оборони розширило можливості для ЗСУ застосовувати каталог для харчування особового складу. Він дозволяє приготування їжі як своїми силами, так і отримувати послуги на аутсорсі.

​Як зазначається, до кожної військової частини застосовується індивідуальний підхід щодо вибору системи харчування: все залежить від кількості військовослужбовців, специфіки й завдань частини,

– наголосили у Міноборони.

У пресслужбі також відзначили, що до 106 частин, які вже перевели на каталог, ЗСУ тепер може додавати будь-яку кількість підрозділів, спроможних організувати приготування їжі власними силами.​

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