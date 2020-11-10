Міноборони спростувало інформацію про скасування нової системи харчування в армії
З початку березня 2020 року всі бойові частини Збройних сил України перейшли на нову систему харчування за спеціальним каталогом продуктів. У Міноборони підкреслили, що інформація про згортання цієї програми не відповідає дійсності.
У відомстві підкреслили, що насправді ситуація зворотна. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони у фейсбуці.
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Міністерство оборони розширило можливості для ЗСУ застосовувати каталог для харчування особового складу. Він дозволяє приготування їжі як своїми силами, так і отримувати послуги на аутсорсі.
Як зазначається, до кожної військової частини застосовується індивідуальний підхід щодо вибору системи харчування: все залежить від кількості військовослужбовців, специфіки й завдань частини,
– наголосили у Міноборони.
У пресслужбі також відзначили, що до 106 частин, які вже перевели на каталог, ЗСУ тепер може додавати будь-яку кількість підрозділів, спроможних організувати приготування їжі власними силами.
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Що відомо про харчування
- Всі бойові частини Збройних сил України перейшли на нову систему харчування – спеціалісти розробили спеціальний каталог продуктів.
- В оновленому меню є понад 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових.
- Головна умова – не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений у межах від 67 до 74 гривень за один добовий комплект.
- Наразі у військовослужбовців з'явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном.
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