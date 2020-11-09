Міноборони Вірменії нагородить пілотів збитого російського літака: деталі
Міністерство оборони Вірменії посмертно нагородить загиблих пілотів російського вертольота, який збив Азербайджан на території республіки. Це відбудеться за згодою міноборони Росії.
Як відомо, в результаті аварії 2 льотчики загинули, а ще 1 постраждав. Інформацію про нагороди опублікувала на своїй фейсбук-сторінці прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.
Зверніть увагу Азербайджан збив російський військовий вертоліт: відео, фото
"Російські пілоти трагічно загинули при виконанні союзницьких зобов'язань забезпечення безпеки Республіки Вірменія", – повідомила Степанян.
Азербайджан збив російський вертоліт: що відомо
- Трагедія трапилась біля кордону з Азербайджаном 9 листопада приблизно о 18:00 – неподалік села Ерасх.
- Російський вертоліт супроводжував колону воєнної бази Росії у Вірменії.
- Внаслідок збиття загинули 2 пілоти, ще один постраждав. У Міноборони Росії зазначили, що удар завдали з переносного зенітно-ракетного комплексу.
- В Азербайджані визнали свою вину. Пояснили, що збиття вертольоту було незаплановане, це трапилось випадково.
Дивіться відео падіння вертольота:
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