Міністерство оборони Вірменії посмертно нагородить загиблих пілотів російського вертольота, який збив Азербайджан на території республіки. Це відбудеться за згодою міноборони Росії.

Як відомо, в результаті аварії 2 льотчики загинули, а ще 1 постраждав. Інформацію про нагороди опублікувала на своїй фейсбук-сторінці прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян. Зверніть увагу Азербайджан збив російський військовий вертоліт: відео, фото "Російські пілоти трагічно загинули при виконанні союзницьких зобов'язань забезпечення безпеки Республіки Вірменія", – повідомила Степанян. Азербайджан збив російський вертоліт: що відомо Трагедія трапилась біля кордону з Азербайджаном 9 листопада приблизно о 18:00 – неподалік села Ерасх.

Російський вертоліт супроводжував колону воєнної бази Росії у Вірменії.

Внаслідок збиття загинули 2 пілоти, ще один постраждав. У Міноборони Росії зазначили, що удар завдали з переносного зенітно-ракетного комплексу.

В Азербайджані визнали свою вину. Пояснили, що збиття вертольоту було незаплановане, це трапилось випадково. Дивіться відео падіння вертольота: