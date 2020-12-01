Міністерство оборони України зробило першу в історії закупівлю військових товарів через Агентство НАТО з підтримки і постачання.

Це перша успішна закупівля через Агентство без участі посередників. Про це повідомила місія України при НАТО.

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Вітаємо Міноборони з самостійним виходом на міжнародні конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агентство НАТО для потреб ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

Першою закупівлею для потреб Збройних Сил України стало придбання гусеничної стрічки для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2.

Вітаємо @DefenceUA з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через @NSPA_NATO для потреб ЗСУ. pic.twitter.com/7MmpKVd3Xk — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) November 30, 2020

Зверніть увагу! Самостійний вихід на міжнародні ринки дозволить значно зекономити кошти на закупівлях та уникнути більшості корупційних ризиків, які присутні, коли оборонне відомство вимушено користуватися послугами компаній-посередників.