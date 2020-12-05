Міністерство оборони України має намір замовити виробництво трьох літаків Ан-178. Виготовить їх державне підприємство "Антонов".

Це перше таке замовлення за 29 років

Це вперше за 29 років незалежності відомство зробить таке замовлення. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський в інтерв'ю "Радіо.Свобода".

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Думаю, що до кінця року буде підписаний контракт з ДП "Антонов" на три літаки Ан-178, що буде взагалі вперше в Україні за час незалежності. Ми ще ніколи не замовляли нові літаки,

– сказав Уруський.

У Міноборони планують закупити Ан-74

Зазначимо, що наприкінці серпня ДП "Антонов" випустило планер першого серійного транспортного літака Ан-178. Унікальність літака в тому, що він виготовлений повністю без російських деталей. Більшість комплектації повітряного засобу – американська, ще частина – українська.

Зверніть увагу! За інформацією Олега Уруського, у 2021 році для потреб Міноборони планують закупити також літаки Ан-74.