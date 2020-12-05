Міноборони вперше замовить виробництво 3 літаків: деталі
Міністерство оборони України має намір замовити виробництво трьох літаків Ан-178. Виготовить їх державне підприємство "Антонов".
Це перше таке замовлення за 29 років
Це вперше за 29 років незалежності відомство зробить таке замовлення. Про це повідомив віцепрем'єр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський в інтерв'ю "Радіо.Свобода".
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Думаю, що до кінця року буде підписаний контракт з ДП "Антонов" на три літаки Ан-178, що буде взагалі вперше в Україні за час незалежності. Ми ще ніколи не замовляли нові літаки,
– сказав Уруський.
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Зазначимо, що наприкінці серпня ДП "Антонов" випустило планер першого серійного транспортного літака Ан-178. Унікальність літака в тому, що він виготовлений повністю без російських деталей. Більшість комплектації повітряного засобу – американська, ще частина – українська.
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