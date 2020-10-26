Студенти Білоруського національного технічного університету на знак солідарності загальнонаціонального страйку відмовилися йти на навчання. Замість цього вони влаштували акції протесту.

ОМОНівці одразу ж почали розгін студентів. Про це повідомляє TUT.BY.

Важливо У Білорусі почався масовий страйк: не працюють кафе та магазини

За інформацією видання, силовики почали затримувати учасників студентського маршу на проспекті Незалежності. А біля технічного університету з самого ранку чергують міліцейські автомобілі. Водночас підходи до головного корпусу перекриті стрічками.

Сутички із силовиками відбулися і під час студентського маршу біля площі Якуба Коласа. Очевидці повідомляють про одного затриманого.

Студенти та викладачі різних вишів виходять на вулиці біля своїх університетів та скандують гасло "Жыве Беларусь!". У руках вони тримають біло-червоно-білі прапори.

Як відбуваються мітинги студентів у Білорусі: дивіться відео

Зверніть увагу! Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Однак влада проігнорувала вимоги протестувальників. Тепер опозиція оголосила в країні загальнонаціональний страйк.

Що зараз відбувається у Білорусі: події останніх днів