У Мінську студенти вийшли на мітинг: силовики вдалися до жорстких розгонів
Студенти Білоруського національного технічного університету на знак солідарності загальнонаціонального страйку відмовилися йти на навчання. Замість цього вони влаштували акції протесту.
ОМОНівці одразу ж почали розгін студентів. Про це повідомляє TUT.BY.
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За інформацією видання, силовики почали затримувати учасників студентського маршу на проспекті Незалежності. А біля технічного університету з самого ранку чергують міліцейські автомобілі. Водночас підходи до головного корпусу перекриті стрічками.
Сутички із силовиками відбулися і під час студентського маршу біля площі Якуба Коласа. Очевидці повідомляють про одного затриманого.
Студенти та викладачі різних вишів виходять на вулиці біля своїх університетів та скандують гасло "Жыве Беларусь!". У руках вони тримають біло-червоно-білі прапори.
Як відбуваються мітинги студентів у Білорусі: дивіться відео
Що зараз відбувається у Білорусі: події останніх днів
- 25 жовтня на акції протесту у Мінську силовики використали світло-шумові гранати та гумові кулі проти мітингувальників. Відомо про щонайменше одного пораненого.
- За оцінками журналістів, у марші на підтримку "Народного ультиматуму" в Мінську взяли участь понад 100 тисяч осіб. На проспекті Незалежності силовики вистановили загорожі та перевіряли особисті речі усіх перехожих.
- Численні підприємства по всій Білорусі влаштували 26 жовтня масовий страйк. Люди взяли вихідний день, відпустку за власний кошт та навіть пішли на безстрокові канікули.