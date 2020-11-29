Лупцюють кийками і використовують сльозогінний газ: у Мінську почався силовий розгін активістів
У Мінську, де люди збираються на черговий недільний протест, що цього разу назвали Маршем сусідів, силовики вже затримують активістів. На них кидаються з кийками, жорстоко б’ють, використовують сльозогінний газ.
У білоруських телеграм-каналах розмістили кілька відеороликів, на яких видно, як люди втікають від своїх кривдників. Про це пише 24 канал.
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ОМОНівці розпочали розгін з мікрорайону Лошиця. На відео, відзнятому там видно, як одного з протестувальників жорстоко побили перед затриманням.
Силовий розгін у Мінську: відео
Згодом повідомлення про силові розгони почали надходити з інших куточків білоруської столиці.
У Мінську – масові затримання : відео
Люди втікають від силовиків: відео
Зауважимо, що від самісінького ранку колони військової техніки заповнювали Мінськ. Окрім того, силовики стягували спецтехніку, автозаки, водомети тощо.
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