У Мінську, де люди збираються на черговий недільний протест, що цього разу назвали Маршем сусідів, силовики вже затримують активістів. На них кидаються з кийками, жорстоко б’ють, використовують сльозогінний газ.

У білоруських телеграм-каналах розмістили кілька відеороликів, на яких видно, як люди втікають від своїх кривдників. Про це пише 24 канал.

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ОМОНівці розпочали розгін з мікрорайону Лошиця. На відео, відзнятому там видно, як одного з протестувальників жорстоко побили перед затриманням.

Силовий розгін у Мінську: відео

Згодом повідомлення про силові розгони почали надходити з інших куточків білоруської столиці.

У Мінську – масові затримання : відео

Люди втікають від силовиків: відео

Зауважимо, що від самісінького ранку колони військової техніки заповнювали Мінськ. Окрім того, силовики стягували спецтехніку, автозаки, водомети тощо.

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