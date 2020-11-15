У столиці Білорусі Мінську вже кілька місяців не вщухають протести. 15 листопада силовики із самого ранку стягували військову техніку до центра столиці. Традиційно правоохоронці вдалися до розгону протестувальників.

Очевидці зафільмували як автобус силовиків протаранив мітингувальника. Про це повідомляє TUT.BY.

Важливо Спецтехніка і десятки затриманих: що відбувається у Білорусі 15 листопада – фото, відео

У Білорусі 15 листопада проходить протестний "Марш сильних" пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Станом на 17:00 силовики затримали 307 протестувальників у різних містах Білорусі.

Наймасовіші затримання тривають у Мінську. Там силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ, світло-шумові гранати та водомети.

На оприлюдненому відеозаписі видно, як синій мікроавтобус силовиків врізався у чоловіка. Свідки повідомляють, що кросівки жертви відлетіли від удару, а чоловіка завантажили в мікроавтобус і відвезли.

Автобус силовиків збив мітингувальника: дивіться відео 18+

Протести у Білорусі: головне

Масові протести у Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів і тривають вже понад 3 місяці. Вже традиційно білоруси виходять на вулиці у вихідні дні.

Нещодавно протести поновилися з новою силою після закінчення терміну ультиматуму, який опозиція висунула до влади – 25 жовтня.

після закінчення терміну ультиматуму, який опозиція висунула до влади – 25 жовтня. Продовж дня 8 листопада та ночі 9 листопада правозахисники нарахували понад тисячу затриманих на Марші народовладдя.

на Марші народовладдя. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила "Народний трибунал" і амністію за захоплення Олександра Лукашенка і членів його терористичного угрупування.

Про те, що відбувається у Білорусі після оголошення результатів президентських виборів – читайте за посиланням.