У центрі Мінська 19 листопада люди з інвалідністю намагаються влаштувати марш проти чинної влади. Людям не вдається це зробити, адже їм перешкоджають правоохоронні органи.

Люди намагаються зібратись на проспекті Незалежності у районі Ботанічного саду. Про це повідомляє Onliner.

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На місце зібрання приїхав бусик з людьми, які були у балаклавах. Працівники ДАІ перекрили проспект від перехрестя з вулицею Волгоградської у бік центру.

Очевидці розповіли, що 1 дівчину, причетну до маршу, затримали. Вона нібито обурювалася тим, що площу перекрили.

Затримання дівчини: відео

Люди перемістилися далі від проспекту, на площі Калініна.

Люди з інвалідністю на площі Калініна: відео

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