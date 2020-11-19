У Мінську люди з інвалідністю виходять на марш: силовики їх затримують – відео
У центрі Мінська 19 листопада люди з інвалідністю намагаються влаштувати марш проти чинної влади. Людям не вдається це зробити, адже їм перешкоджають правоохоронні органи.
Люди намагаються зібратись на проспекті Незалежності у районі Ботанічного саду. Про це повідомляє Onliner.
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На місце зібрання приїхав бусик з людьми, які були у балаклавах. Працівники ДАІ перекрили проспект від перехрестя з вулицею Волгоградської у бік центру.
Очевидці розповіли, що 1 дівчину, причетну до маршу, затримали. Вона нібито обурювалася тим, що площу перекрили.
Затримання дівчини: відео
Люди перемістилися далі від проспекту, на площі Калініна.
Люди з інвалідністю на площі Калініна: відео
Ситуація в Білорусі: останні новини
- У Білорусі люди виходили на традиційний недільний протест 15 листопада. Тоді силовики стягнули до мітингувальників спецтехніку. Не обійшлось і без затримань – заарештували приблизно тисячу людей.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що через масові протести вже вбили 8 людей.
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