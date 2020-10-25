У Мінську люди в масках увірвалися в квартиру з активістами: били за прапор, погрожували арештом
У Мінську невідомі в масках увірвалися в квартиру, щоб затримати активістів, які сховалися там від силовиків. Вони погрожували застосувати газовий балончик і побили кийком одного з учасників протесту.
Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі TUT.BY.
Запис зроблено на вулиці Орловській, в районі якої 25 жовтня відбулася масова акція протесту. У ролику видно, як кілька чоловіків у масках увірвалися в квартиру, де на підлозі сидять близько десятка людей, що сховалися там від силовиків. Жінка, яка сидить на підлозі в коридорі, просить їх не чіпати:
Будь ласка, не треба, забирайтеся! Ну будь ласка, не треба! Я – мама чотирьох синів...
Тоді один із невідомих командує: "Я сказав, баб не чіпати!". Інший велить їй пропустити його в кімнату: "Я тебе не чіпатиму! Відійшла! Я заберу його з болем або без!".
Не дочекавшись, переступає через жінку і направляється до людей, що сидять в кімнаті. Потім з розмаху б'є кийком хлопця з біло-червоно-білим прапором на плечах: "Встав! Мені що газовий балончик дістати чи що?".
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Відео обривається на повторній погрозі застосувати газовий балончик і обіцянках жінки, що вони підуть додому, аби тільки нікого не били.
Дивіться відео інциденту:
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