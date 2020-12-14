У Мінську 14 грудня пенсіонери збирались влаштувати марш. У центрі столиці перекрили рух транспорту. Проте силовики почали затримувати літніх людей.

Як відбувався протест

Мітингувальники зібрались на проспекті Незалежності, повідомляє TUT.by.

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Пенсіонери скандували "Йди", вимагаючи відставки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

На площі люди підійшли до ялинки. Там їх оточили силовики. Неподалік на "аварійці" чатували автобуси без номерів. Очевидці стверджують, що в них сиділи ОМОНівці.

Затримання пенсіонерів

Згодом силовики почали затримувати пенсіонерів та заводити їх до мікроавтобусів. Транспорт із протестувальниками поїхав, а людей на площі залишилось зовсім мало.

Зверніть увагу! Протести у Білорусі проти чинної влади відбуваються понад 4 місяці. Детальніше про перебіг подій – читайте за посиланням.