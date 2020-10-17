У Мінську 17 жовтня традиційно відбуваються суботні марші жінок та студентів. Силовики вже затримали близько 10 студентів та журналістів.

Жіночий марш у Мінську

Колона жінок рушила до Академії Наук. Дівчата несли квіти та біло-червоно-білі прапори. Про це повідомляє TUT.by.

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Демонстрантки скандували "Верым, можам, пераможам". Біля проспекту Незалежності за ними спостерігали силовики у мікроавтобусах, однак обійшлось без затримань.

Затримання студентів та журналістів

Проте відомо, що на студентському "Марші молодості" затримали близько 7 – 10 людей. У білоруській міліції цю інформацію підтвердили.

На відео, що зняли очевидці, видно, як молодь розбігається з місць протесту. Силовики ж доганяють студентів, насильно штовхаючи їх в автобуси.

Крім цього, силовики затримали кількох журналістів. Зокрема, кореспондента TUT.by, співробітників видань БелаПАН, Onliner, "РИА Новости". Невдовзі медійників відпустили.

Зверніть увагу! Протести у Білорусі тривають вже понад 2 місяці. Особливо напружені події відбуваються у вихідні, коли на вулиці для протесту виходять багато людей. Детальніше про події у Білорусі читайте тут.

Дивіться відео затримання студентів у Мінську:

Відео, як силовики затримують молодь:

Жіночий марш у Мінську, фото TUT.by: