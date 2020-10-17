У Мінську – марші жінок та студентів: силовики жорстко затримують молодь – фото, відео
У Мінську 17 жовтня традиційно відбуваються суботні марші жінок та студентів. Силовики вже затримали близько 10 студентів та журналістів.
Жіночий марш у Мінську
Колона жінок рушила до Академії Наук. Дівчата несли квіти та біло-червоно-білі прапори. Про це повідомляє TUT.by.
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Затримання студентів та журналістів
Проте відомо, що на студентському "Марші молодості" затримали близько 7 – 10 людей. У білоруській міліції цю інформацію підтвердили.
На відео, що зняли очевидці, видно, як молодь розбігається з місць протесту. Силовики ж доганяють студентів, насильно штовхаючи їх в автобуси.
Крім цього, силовики затримали кількох журналістів. Зокрема, кореспондента TUT.by, співробітників видань БелаПАН, Onliner, "РИА Новости". Невдовзі медійників відпустили.
Дивіться відео затримання студентів у Мінську:
Відео, як силовики затримують молодь:
Жіночий марш у Мінську, фото TUT.by: