У білоруській столиці 6 грудня протестувальники вийшли на традиційну недільну демонстрацію. Так, у Мінську відбувається Марш волі, вимоги його учасників незмінні: вони виступають за проведення нових і чесних президентських виборів у країні. Від ранку у Мінську багато військової техніки і силовиків, вони вже почали затримувати людей.

Станом на 14 за Києвом вже затримані щонайменше 19 людей. У білоруських телеграм-каналах виклали запис переговорів правоохоронців по раціях. З них стає зрозуміло, що наказано перш за все затримувати тих, хто має біло-червоно-білу символіку та веде фото і відеозйомку, пише Reformation.

Основне Військова техніка, Марш волі й перші затримання: що відбувається у Білорусі 6 грудня – відео

Водночас жінок силовикам поки кажуть не чіпати.

У мікрорайонах Схід та Уруччя особливо багато силовиків, вони прочісують двори в пошуках демонстрантів.



ОМОНівці прочісують двори і затримують там людей / Фото Reformation

Затримання у Мінську: відео

Також у соцмережах оприлюднили відео нападу невідомих на активіста у Мінську. Вони випитують, скільки йому років, хапають за руки і шию.

Напад на активіста у Мінську: відео

Окрім того, в одному із дворів Мінська очевидці сфотографували силовиків зі зброєю в руках.



Силовики зі зброєю в руках

Також відомо, що силовики розігнали людей в Лебяжему та житловому комплексі "Маяк Мінська". Крім того, кілька автобусів з ОМОНом приїхали на вулицю Чечота, де починала формуватися колона жителів Брилевичів. Люди розбіглися по дворах, але є затримані.

Затримання біля станції метро "Ковальська Слобода": відео

Більше про протести у Білорусі, реакцію самопроголошеного президента Лукашенка на них та заяви опозиції – за посиланням.