Після смерті білоруса Романа Бондаренка, якого побили силовики, 12 листопада на вулиці Мінська вийшли протестувальники. Вони вшанували пам'ять загиблого.

Люди вийшли на площу Змін, увімкнули ліхтарики та скандують "Трибунал" та "Не забудемо, не пробачимо". Про це повідомили у телеграм-каналі "Белсат".

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Очевидці повідомили, що мікроавтобуси із силовиками вже прямують до протестувальників.

Білоруси запалили свічки, розвісили фото загиблого та біло-червоно-білі прапори. Також люди вшанували смерть Бондаренка хвилиною мовчання. Крім цього, безліч білорусів запалили свічки пам'яті у себе вдома.

Смерть Романа Бондаренка: що відомо

Бондаренко помер у лікарні 12 листопада. Напередодні його жорстоко побили силовики.

Невідомі зрізали червоно-білі стрічки у дворі будинку. Бондаренко щось їм сказав, потім виникла бійка.

Згодом силовики забрали Бондаренка та відвезли до відділку міліції.

Лікарі діагностували у Бондаренка важкі травми, шансів вижити хлопцю майже не давали.

В МВС Білорусі ж заявили, що Бондаренко помер не від рук силовиків, а внаслідок бійки.

Протести та вшанування пам'яті Бондаренка / Фото TUT.by та "Наша Ніва":