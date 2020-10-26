Під час протестів у Мінську 26 жовтня невідомі обстрілювали протестувальників із пейнтбольної зброї. Люди отримали поранення.

Як відбувався обстріл

Людей обстрілювали в приціл. Про це повідомили у телеграм-каналі НЕХТА live. Цілились навіть у жінок дітей та літніх людей.

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Стрілки були у масках, їздили на машинах з тонованим склом. Таким чином невідомі хотіли перешкодити людям утворювати ланцюги солідарності.

У результаті одяг демонстрантів був заплямований. Крім того, в мережі оприлюднили жахливі фото із пораненнями, які залишились після обстрілів.

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У Білорусі 25 жовтня поновився масштабний протест.

Все тому, що закінчився термін ультиматуму, який опозиція поставила чинній владі.

Силовики влаштували жорсткий розгін протестувальників. Вони застосовували проти демонстрантів світлошумові гранати та гумові кулі.

26 жовтня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Частина підприємств припинили свою роботу.

Поранення протестувальників після обстрілу / Фото 18+ НЕХТА: