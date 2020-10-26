У Мінську протестувальників обстріляли з пейнтбольної зброї: фото 18+
Під час протестів у Мінську 26 жовтня невідомі обстрілювали протестувальників із пейнтбольної зброї. Люди отримали поранення.
Як відбувався обстріл
Людей обстрілювали в приціл. Про це повідомили у телеграм-каналі НЕХТА live. Цілились навіть у жінок дітей та літніх людей.
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Стрілки були у масках, їздили на машинах з тонованим склом. Таким чином невідомі хотіли перешкодити людям утворювати ланцюги солідарності.
У результаті одяг демонстрантів був заплямований. Крім того, в мережі оприлюднили жахливі фото із пораненнями, які залишились після обстрілів.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- У Білорусі 25 жовтня поновився масштабний протест.
- Все тому, що закінчився термін ультиматуму, який опозиція поставила чинній владі.
- Силовики влаштували жорсткий розгін протестувальників. Вони застосовували проти демонстрантів світлошумові гранати та гумові кулі.
- 26 жовтня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Частина підприємств припинили свою роботу.
Поранення протестувальників після обстрілу / Фото 18+ НЕХТА: