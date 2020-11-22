На Кам'яній Гірці в Мінську силовики кийком били дівчину. Правоохоронці застосували силу через те, що вона намагалася звільнити свого затриманого хлопця.

У Мінську на протестах силовики застосовують щодо активістів силу, не звертаючи уваги на їхню стать та наявність провини. Один з таких випадків стався у столиці Білорусі 22 листопада, повідомляють у телеграмі "Бинокль".

Дізнайтеся більше Затримання, водомети та автозаки: що відбувається у Білорусі 22 листопада – фото, відео

Там правоохоронці кілька разів вдарили дівчину кийком. Вона кричала, але силовиків це не зупиняло. Спричинило таку жорстку реакцію правоохоронців бажання дівчини вирвати з їхніх рук свого затриманого хлопця.

Інцидент трапився у районі Кам’яна Гірка.

Силовики б’ють кийком дівчину в Мінську: дивіться відео



Протести у столиці Білорусі 22 листопада: головне