У Мінську силовики били дівчину кийком: відео
На Кам'яній Гірці в Мінську силовики кийком били дівчину. Правоохоронці застосували силу через те, що вона намагалася звільнити свого затриманого хлопця.
У Мінську на протестах силовики застосовують щодо активістів силу, не звертаючи уваги на їхню стать та наявність провини. Один з таких випадків стався у столиці Білорусі 22 листопада, повідомляють у телеграмі "Бинокль".
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Там правоохоронці кілька разів вдарили дівчину кийком. Вона кричала, але силовиків це не зупиняло. Спричинило таку жорстку реакцію правоохоронців бажання дівчини вирвати з їхніх рук свого затриманого хлопця.
Інцидент трапився у районі Кам’яна Гірка.
Силовики б’ють кийком дівчину в Мінську: дивіться відео
Протести у столиці Білорусі 22 листопада: головне
- Ще вранці до центру Мінська почали звозити автозаки, автобуси з силовиками та водомети. Стелу та палац Незалежності оточили огорожею
- На Кам'яній Гірці люди в балаклавах розганяли колону протестувальників, застосовуючи спецзасоби.
- Станом на 14:00 у місті затримали майже 40 людей. Однак протестувальники не розходяться.
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