Правоохоронці у Мінську застосували щодо протестувальників світлошумові гранати. Крім того, стріляли по людях гумовими кулями. Щонайменше один активіст отримав поранення.

Ситуація у Білорусі загострюється – правоохоронці йдуть у наступ, про це повідомляють білоруські телеграм-канали, пише 24 канал.

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Надвечір 25 жовтня білоруські силовики застосували щодо протестувальників світлошумові гранати та стріляли по них гумовими кулями.

На вулиці Орловській було чути багато вибухів. Люди розбігалися по дворах. Вибухи давали вогненно-помаранчеве світло.

У результаті розгону акції постраждала щонайменше одна людина. "Новая газета" пише, що одному з протестувальників у живіт потрапила куля. А "Наша нива" інформує про поранення мітингувальника уламком світлошумової гранати.



Чоловіка поранили у живіт кулею / Фото "Новая газета"

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Зверніть увагу! 25 жовтня в різних частинах Мінська помітили військову техніку та мікроавтобуси з силовиками. Також в місті є проблеми з мобільним інтернетом. Сьогодні спливає термін дії ультиматуму, який лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила Олександру Лукашенку. Детально про ситуацію в Білорусі читайте за посиланням.