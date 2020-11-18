На тлі протестів у Мінську визначили території, які начебто схильні до впливу "деструктивно налаштованих громадян". Там режим Олександра Лукашенка "концентруватиме свої зусилля".

Самопроголошений президент Білорусі та його команда знайшли у столиці місця, з яких нібито "розповсюджується деструктив". Про це заявив заступник голови Мінського міськвиконкому Артем Цуран, повідомляють у телеграм-каналі "Мінськ. Офіційно".

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За його словами, "в кожному адміністративному районі визначили від 3 до 6 місць, які потребують особливої уваги".

Цуран зазначив, що план заходів передбачає концентрацію зусиль на територіях, "які найбільш схильні до впливу деструктивно налаштованих громадян, псування майна".

За такими територіями хочуть закріпити "посадових осіб та керівників служб, що відповідають за дотриманням порядку".

Зверніть увагу! Від початку серпня 2020 року в білорусі тривають протести проти режиму Лукашенка. Силові розгони, арешти не зупиняють людей – вони продовжують виходити на вулиці. Міжнародна спільнота закликає самопроголошеного президента прислухатися до вимог протестувальників, однак Лукашенко не поступається. Більше про ситуацію в Білорусі тут.