Онлайн-виставка за підтримки міжнародних партнерів зібрала 170 підприємців із різних куточків сходу України, щоб допомогти їм розширити бізнеси та знайти нових партнерів.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні та Міністерство цифрової трансформації запустили "Схід-Експо 2020" – онлайн-виставку мікро-, малих та середніх підприємств із Донеччини, Луганщини та Запоріжчини, що працюватиме на вебсайтах "Схід-Експо" та на державному порталі для підтримки підприємництва "Дія.Бізнес".

Цьогоріч традиційний захід ПРООН вперше відбудеться онлайн і працюватиме в такому форматі й надалі. В інтерактивному онлайн-форматі громадськість може ознайомитись із профілями близько 170 підприємців із різних куточків сходу України. У кожному профілі міститься коротка інформація про компанію, фотоматеріали, коротке відео з презентацією підприємства та контакти для замовлення продукції.

Заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан відзначила, що створення платформи для онлайн-виставок є реакцією на карантинні обмеження для бізнесу.

Неможливо діяти так само, як у докоронавірусний період. Потрібно адаптуватися до нових реалій, реагувати на глобальні виклики, швидко змінюватися та трансформуватися. Перш за все, слід використовувати активніше цифрові рішення, застосовувати цифрові інструменти, не боятися переходити на нові формати комунікації. Наша інтерактивна платформа для онлайн-виставок на сайті Дія.Бізнес – це чудова можливість для підприємців, щоб їх почули та побачили, ознайомились ближче з їхньою продукцією чи послугами,

– заявила Валерія Іонан.

Розробка та запуск онлайн-платформи здійснювалися спільно Міністерством цифрової трансформації та ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Данії, Польщі, Японії та Посольства США в Україні, та у партнерстві з Донецькою, Запорізькою та Луганською обласними державними адміністраціями, Донецькою обласною торгово-промисловою палатою та Торгово-промисловою палатою України.

Керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг, під час відкриття виставки сказав, що посилення конкурентоздатності українських малих та середніх підприємств є пріоритетом для співробітництва ЄС та України.

"Ми віримо, що сильний МСП сектор сприятиме диверсифікації економіки України та посиленню її стійкості до криз та труднощів. Економічний розвиток та підтримка малих та середніх підприємств продовжує залишатися визначальним напрямом нашої діяльності на сході України та в Приазов’ї. "Схід-Експо 2020" – це черговий потужний результат наших спільно докладених зусиль для просування місцевого бізнесу та зміцнення економіки", – розповів керівник.

"Я пишаюсь тим, що ми змогли в цьому році допомогти Україні у реалізації гуманітарних програм та проєктів у сфері розвитку на суму близько 200 мільйонів злотих (понад 50 млн доларів США). Я впевнений, що спільними зусиллями, зокрема через Схід-Експо, ми досягнемо нашої цілі – мирний, сучасний, відкритий до міжнародної співпраці Донбас", – зазначив посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький.

"Ми знаємо, що в Україні є висококваліфіковані людські ресурси та родючі сільськогосподарські землі, і що її потенціал для економічного прогресу залишається високим. Я впевнений, що сьогоднішня подія саме така, де люди підтверджують ці факти, і це сприятиме активізації місцевого бізнесу у східних регіонах, а також зміцненню їх економічних зв’язків з іншими регіонами України", – сказав посол Японії в України Такаші Кураі.

Підприємці з різних куточків сходу України показали свою продукцію онлайн – від домашніх смаколиків та текстилю до хімічної промисловості та ІТ-розробок. У межах виставки "Схід-Експо 2020" 65 підприємців уже встигли долучитися до онлайн В2В зустрічей із новими потенційним клієнтами та партнерами з усієї України та з-за кордону.

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева відзначила виняткову наполегливість підприємців зі сходу України, які попри збройний конфлікт, пандемію COVID-19 та карантинні обмеження продовжують займатися бізнесом та примножують економічний розвиток своїх громад.

"Це вже не вперше, коли підприємцям зі сходу України доводиться долати труднощі та працювати в екстремальних умовах. Ці підприємства – це справжня рушійна сила для регіону на зустріч мирному, сталому та благополучному майбутньому. Ми разом із нашими партнерами висловлюємо захоплення завзяттям цих неймовірних людей та надалі допомагатимемо їм, аби це майбутнє настало якомога скоріше".

Про "Схід-Експо"

"Схід-Експо" – це відкрита платформа для бізнес-нетворкінгу, пошуку ділових партнерів та нових клієнтів з інших регіонів, країн Європейського Союзу та світу. У 2017 – 2019 роках бізнес-виставка "Схід-Експо" вже проходила у Краматорську, Сєвєродонецьку, Києві та Львові. Загалом виставки відвідали понад 8000 гостей, а 250 компаній місцевих виробників презентували там свою продукцію. За підсумками торішніх заходів, 70% учасників завели корисні ділові знайомства та встановили нові ділові відносини з партнерами.

Для довідки

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

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