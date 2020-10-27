У Мін'юсті не зможуть вилучити дані з Єдиного державного реєстру про Артема Ситника як керівника НАБУ. Міністерство немає повноважень для таких змін.

Зміни можуть вносити державні реєстратори. Мін’юст лише розглядає скарги на їхні дії та вносить дані у ЄДР лише за результатами розгляду. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці.

До теми Не фейк, – в ОАСК підтвердили інформацію про звільнення Ситника з НАБУ

Часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори давно минули. Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться,

– наголосив Малюська.

Крім того, міністр звернув увагу, що питання, чи є НАБУ органом виконавчої влади досі не вирішене до кінця. Конституційний Суд вказав, що у НАБУ є ознаки органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади – немає.

Тому положення закону про НАБУ щодо призначення директора залишаться чинним до 17 грудня 2020 року.

Ухвала ОАСК про звільнення Ситника: що відомо

Напередодні в ЗМІ з'явилась інформація, що ОАСК зобов'язав Мін'юст вилучити дані з реєстрів про Ситника як керівника НАБУ.

27 жовтня це підтвердили у суді. Крім того, ОАСК також направив у ДБР вказівку відкрити кримінальну справу щодо невиконання рішення КСУ Ситником.

щодо невиконання рішення КСУ Ситником. Також суд поновив на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Кареева, визнавши незаконним його звільнення.

ОАСК дав Ситнику місяць, щоб виконати рішення та покинути пост.

Зверніть увагу! У серпні Конституційний суд визнав неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ. Суд вирішив, що п'ятий президент Петро Порошенко перевищив повноваження при призначенні посадовця.

Ситник пов'язував це рішення з тим, що Коломойський хоче його відставки через справи "Приватбанку" і "Укрнафти".