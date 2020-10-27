Немає повноважень: Мін'юст не виконає рішення ОАСК про звільнення Ситника
У Мін'юсті не зможуть вилучити дані з Єдиного державного реєстру про Артема Ситника як керівника НАБУ. Міністерство немає повноважень для таких змін.
Зміни можуть вносити державні реєстратори. Мін’юст лише розглядає скарги на їхні дії та вносить дані у ЄДР лише за результатами розгляду. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці.
До теми Не фейк, – в ОАСК підтвердили інформацію про звільнення Ситника з НАБУ
Часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори давно минули. Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться,
– наголосив Малюська.
Крім того, міністр звернув увагу, що питання, чи є НАБУ органом виконавчої влади досі не вирішене до кінця. Конституційний Суд вказав, що у НАБУ є ознаки органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади – немає.
Тому положення закону про НАБУ щодо призначення директора залишаться чинним до 17 грудня 2020 року.
Ухвала ОАСК про звільнення Ситника: що відомо
- Напередодні в ЗМІ з'явилась інформація, що ОАСК зобов'язав Мін'юст вилучити дані з реєстрів про Ситника як керівника НАБУ.
- 27 жовтня це підтвердили у суді. Крім того, ОАСК також направив у ДБР вказівку відкрити кримінальну справу щодо невиконання рішення КСУ Ситником.
- Також суд поновив на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Кареева, визнавши незаконним його звільнення.
- ОАСК дав Ситнику місяць, щоб виконати рішення та покинути пост.