Міністерство юстиції України у співпраці з європейськими партнерами розробили певні проєкти законів. Вони направлені на індивідуалізацію системи покарань та розширення переліку їхніх видів.

Це сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи, забезпечить виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства. Про це повідомили на сайті Міністерства юстиції.

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Новий вид покарання

Законопроєктом пропонують ухвалити новий вид покарання – пробаційний нагляд. Він застосовуватиметься:

і як основне;

і як додаткове покарання.

Зазначимо! Служба пробації в Україні діє вже 5 років. З початку 2020 року через неї пройшло 105 тисяч правопорушників, 58 тисяч наразі перебуває на обліку органів пробації.

Такий нагляд розрахований на ті випадки, коли суд призначає покарання: обмеження волі або арешт. Ця категорія – нетяжкі злочини.

Наразі система виконання покарань в Україні сфокусована на ізоляції людини, на фізичному унеможливленні вчинення нею повторного злочину упродовж певного періоду,

– зазначив міністр юстиції Дмитро Малюська.

Пробацією не замінюватимуть позбавлення волі. Її можуть застосовувати як додаткове покарання, якщо суд призначив людині інший вид покарання (виправні роботи або штраф). Основне – це корегувати поведінку злочинця у суспільстві.

Незбалансованість системи

Малюська також запевнив, що незбалансованість системи та внутрішня нелогічність призводить до того, що в Україні кількість рецидивів і рівень злочинності загалом залишаються високими. "Наше завдання – змістити фокус системи виконання кримінальних покарань і забезпечити безпеку суспільства", – додав міністр.

Дані міністерства юстиції

Відсоток рецидиву серед людей, які перебувають під наглядом пробації, наразі становить 1,3%. Приблизно 3% осіб – ухиляються від відбування покарання або порушують умови покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

Скільки коштує один в'язень

Один в'язень у тюрмі коштує державі понад 10 тисяч гривень на місяць. Якщо ж говорити про пробацію, то це в 10 разів менші витрати – усього 900 гривень на місяць за одного пробаціонера. Сума є саме такою, оскільки держава працює з ним на волі, а не витрачає кошти на його утримання, харчування, комунальні послуги тощо.