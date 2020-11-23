Міністерство юстиції вводить систему оцінювання ефективності українських в'язниць. Розробляти її відомству допомагали канадські партнери. Основна мета системи – домогтися, аби тюрми краще виконували свою функцію, тобто робили суспільство безпечнішим.

Нова система складається з інструментів оцінки та цифрової аналітичної карти виправних колоній та СІЗО. Про це у фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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За його словами, розробляти систему Мін'юсту допомагали канадські партнери з проєкту SURGe.

Система рейтингу в'язниць допоможе відстежувати прогрес установ у таких сферах:

фінанси;

кадрове забезпечення;

безпека / режим;

соціально-виховна робота;

матеріальні умови тримання;

права людини

охорона здоров'я;

державне підприємство установи виконання покарань.

Малюська наголошує, що система враховує понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань.

Основні проблеми сучасного підходу

управління пенітенціарною системою не базується на чітких і вимірюваних критеріях;

збір статистичних даних не є уніфікованим і рідко використовується для послідовності у прийнятті рішень;

відсутній інструмент для відстеження прогресу установ як в окремих сферах їхньої діяльності, так і загалом;

керівництво пенітенціарної системи та персонал тюрем можуть мати різне бачення пріоритетів діяльності та майбутнього реформи;

недостатньо інструментів для управління в'язницями з метою досягнення їхніх пріоритетів.

Чинний підхід до управління в’язницями орієнтується радше на реагування, коли "щось трапляється". Це призводить до прийняття "епізодичних" управлінських рішень, замість регулярних системних.

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Навіщо потрібна нова система

розуміння "де ми перебуваємо": отримати всебічне уявлення про стан діяльності установ виконання покарань;

визначення "куди ми йдемо": встановлюються чіткі пріоритети для працівників кримінально-виконавчої системи;

встановлення "як дістатись туди, куди ми йдемо": встановлюються об’єктивні критерії для оцінки роботи установ виконання покарань;

вимірювання того, "як далеко ми дійшли": встановлюється регулярний та уніфікований підхід до збору статистики й вимірювання результатів роботи пенітенціарних установ;

вирішення питання про необхідність змін: розпочинається рейтингування в'язниць на основі чітких критеріїв оцінки, щоб зрозуміти які установи працюють краще чи гірше, ніж інші, й чому так трапляється;

прийняття рішень про зміни (кадрові та фінансові ресурси, надання підтримки або посилення контролю, удосконалення законодавчої бази тощо).

Глава Мін'юсту підсумував, що кінцева мета: домогтися, щоб установи виконання покарань краще досягали їхньої головної мети – робити суспільство безпечнішим.