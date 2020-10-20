Президент Володимир Зеленський 20 жовтня 2020 року виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради. У ньому президент сказав, що, на жаль, у порядку денному Нормандського формату ніколи не було питання Криму.

Але це питання було, є і завжди буде в українському порядку денному. Про це у виступі сказав президент України, повідомляє 24 канал.

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За його словами, світ не повинен забути про Крим, допоки він залишається окупованим, а українці та кримські татари зазнають там регулярних переслідувань.

Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої ключові пріоритети,

– сказав президент.

Він ствердив: "Можна скільки завгодно постити меми про безпеку Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території".

Кримська платформа

Володимир Зеленський зазначив, що у владі шукають для цього нові дієві інструменти. Вже повернули питання Криму у міжнародний порядок денний і створили формат "Кримська платформа". Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Ініціативу Зеленський обговорив з представниками ЄС, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та взяти в ній активну участь.

Щоб на "Донбас Арені" залунав український гімн, а над Кримом замайорів наш прапор, ми повинні ухвалювати рішення, які наближають деокупацію,

– сказав очільник держави.

Також він додав, що завтра, 21 жовтня 2020 року, 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на передову, щоб почути про ситуацію не з соціальних мереж, а зі слів військових та місцевих.

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