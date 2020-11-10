У мережі оприлюднили повний текст угоди щодо миру в Нагірному Карабасі. Його Вірменія, Азербайджан і Росія підписали приблизно опівночі 10 листопада. Деякі пункти документу вже підтвердили російський і азербайджанський президенти Володимир Путін і Ільхам Алієв.

Подробиці угоди про мир у Карабасі Текст угоди опублікували деякі популярні телеграм-канали та російські ЗМІ, зокрема РБК. На початку документу мовиться, що спільну заяву зробили президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян і господар Кремля Володимир Путін. Актуально Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду щодо припинення війни в Карабасі: заява Пашиняна Про що саме заявили лідери країн Оголошено про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту з 00:00 хвилин за київським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджан і Вірменія (далі – сторони) зупиняються на займаних ними позиціях. Агдамський район і території, утримувані Вірменією в Газаському районі, слід повернути Азербайджану до 20 листопада 2020 року. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору буде розгорнуто миротворчий контингент Росії. Складатиметься він з 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю. Також туди намовлять 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Паралельно з розгортанням миротворців РФ має відбутися виведення вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту РФ – 5 років. Водночас є імовірність автоматичного продовження на наступні 5 років. Але станеться це, якщо жодна із сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну перебування миротворців про свій намір припинити застосування цього положення. З метою підвищення ефективності контролю за виконанням сторонами конфлікту домовленостей буде розгорнуто миротворчий центр контролю за припиненням вогню. Вірменія до 15 листопада 2020 року має повернути Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район. Водночас Єреван залишає за собою Лачинський коридор шириною в 5 кілометрів. Він буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією та не зачіпатиме річку Шуша. За погодженням сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху Лачинским коридором. Він забезпечить зв'язок між Степанакертом (столиця Карабаху) і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту. Азербайджан гарантує безпеку руху Лачинським коридором громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Внутрішньо переміщені особи та біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху та прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Має відбутися обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами й тілами загиблих. Сторонам слід розблокувати всі економічні та транспортні зв'язки в регіоні. Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджану та Нахічеванською Автономною Республікою. Мета такого заходу – організація безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії. За погодженням сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану. До теми Росія вводить війська та техніку у Нагірний Карабах: відео