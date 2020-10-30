Тіло дівчини із численними пораненнями від сокири знайшли на кладовищі у Мирогороді. Поліцейські швидко затримали підозрюваного у жахливому вбивстві.

Ймовірним вбивцею виявився 18-річний хлопець, повідомляють у поліції Полтавщини. За даними "Надзвичайних новин", напередодні трагедії загибла пішла гуляти зі своїм однокласником.

Дивіться також В Італії українка вирішила розлучитись з чоловіком – за це він її вбив: подробиці злочину

Із ними був його товариш, який взяв із собою сокиру.

Що відомо про жахливе вбивство 17-річної дівчини у Миргороді

За даними слідства, коли компанія проходила повз кладовище, один із друзів накинувся на дівчину та почав рубати її сокирою. Коханий загиблої стояв поруч та спостерігав за цим.

Понівечене тіло дівчини товариші відтягнули подалі від дороги та приховали у ямі на кладовищі. Там її знайшли комунальники.



Тіло дівчини заховали у ямі на кладовищі / Фото поліції Полтавщини

Затримали лише одного

Правоохоронці стверджують, що товариш підозрюваного наразі фігурує у кримінальній справі як свідок. Він пояснює слідчим, що боявся стати наступною жертвою, тому приховав злочин.

Досудове розслідування за фактом умисного вбивства дівчини триває. Якщо провину юнака доведуть у суді, йому загрожує до 15 років тюрми.

Дивіться відео з місця вбивства 17-річної дівчини у Миргороді: (18+)