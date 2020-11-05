План, представлений делегацією України в ТКГ, виглядає дещо фантастично: виведення всіх військ до початку 2021 року, передача кордону і вибори у березні 2021. Думаю, ми всі розуміємо, що цього не буде як би нам не хотілось.

4 листопада більшість колег були зайняті своїми справами, коли я намагалася привернути їхню увагу до питання узгодження плану дій по Донбасу.

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Що пропонує Кравчук?

Сьогодні, 5 листопада, Леонід Кравчук вже виходить з планом дій України (очевидно, як відповідь на план, висунутий так званими "Д/ЛНР," а фактично – Росією), анонсує його надсилання Хайді Грау – представниці ОБСЄ у ТКГ. Тобто все ж таки, пропозиції бойовиків не були просто відправлені у смітник – ми відреагували на них своїми пропозиціями, попри запевнення речника ТКГ.

План, представлений делегацією України, виглядає дещо фантастично: виведення всіх військ до початку 2021 року, передача кордону і вибори у березні 2021. Думаю, ми всі розуміємо, що цього не буде, як би нам не хотілось.

Ще одна річ, яка привернула мою увагу, – манера пана Кравчука говорити про Верховну Раду в стилі "Верховна Рада повинна". "Необхідно буде прийняти закон… треба прийняти відповідне рішення", "має бути зроблено шляхом прийняття ВРУ відповідного законопроекту". Це все прекрасно, але ВРУ ще залишається колегіальним органом. І повз Раду всі ці рішення – без консультацій та без обговорень – так легко не пройдуть. Ще вчора наголошувала, ключ до таких рішень знаходиться під куполом!

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P.S. А ще, запитайте, чому основні пропозиції ТКГ дуже подібні до пропозицій Медведчука у проєкті постанови №1120, зареєстрованій прямо у день складення присяги новим скликанням ВР. І поцікавтеся, чому весь цей час проєкт постанови висів у комітеті і раптом вигулькнув на порядку денному профільного комітету рівно за день до оприлюднення українською делегацією у ТКГ своїх пропозицій. Тобто 4 листопада.

Джерело: Facebook