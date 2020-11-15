Російських миротворців не може бути на Донбасі. Такого варіанту розвитку подій не розглядали і не збираються це робити у жодному разі. Найімовірніше, такі фейки розповсюджує сама Росія.

Однак є інший варіант присутності російських службовців на Донбасі, він єдиний. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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"Я можу запевнити вас офіційно, що в жодному варіанті ніяких російських миротворців там бути не може. Єдине, що може бути – що певний час працюватимуть в рамках СЦКК, наприклад, спільні групи ОБСЄ, українських офіцерів і російських офіцерів", – сказав Арестович.

Він зауважив, що так було ще з 2014 року. Офіцери як спостерігачі є продовженням спостережної місії у ТКГ.

Хто поширює фейки про миротворців

За словами Арестовича, інформацію про ймовірне введення миротворців поширює Росія. Там хочуть посіяти паніку серед українців.

"Народ (український – 24 канал) ще не зовсім вміє протистояти інформаційній агресії та дуже швидко реагує на будь-яку зраду. Ця зрада робиться спеціально, щоб здійснювати тиск на населення. І щоб опозиція тиснула на членів делегації та на президента України", – сказав Арестович.

До теми. Українська делегація в ТКГ розробила "План дій по Донбасу", аби припинити війну в регіоні. Детальніше про це – за посиланням.