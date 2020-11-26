Міс Білорусь-2008 Ольгу Хижинкову втретє заарештували через участь у протестах. 26 листопада відбувся ще один суд над дівчиною.

Що відомо про арешти та затримання Хижинкової

Покарання не буде додаватися до попередніх, тож дівчина пробуде в СІЗО до 11 грудня. Про це розповів адвокат Хижинкової, повідомляє TUT.BY.

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Дівчина перебуває у СІЗО з 8 листопада. За участь у марші 25 жовтня Хижинкову засудили до 15 діб арешту. Перед тим, 12 листопада, дівчину засудили на 15 діб за участь в протестному марші 11 жовтня.

Що відомо про Хижинкову

Дівчина перемогла на конкурсі Міс Білорусь-2008. Потім Хижинкова працювала прессекретаркою ФК "Динамо – Брест".

Від початку протестів дівчина відкрито виступала проти насильства. Через це їй довелося піти з Національної школи краси, де Хижинкова викладала дефіле.

Зверніть увагу! Протести проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка відбуваються понад 3 місяці. Особливо напружену ситуацію спостерігають на вихідних. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.