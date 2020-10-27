Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала присутність членів російських збройних формувань на території та поблизу ділянок розведення. Йдеться про території у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

У вечірній та нічний час безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував людей на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського. Про це повідомила СММ ОБСЄ в Україні у щоденному звіті, опублікованому 26 жовтня 2020 року.

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Де зафіксували окупантів

Згідно з інформацією, 25 жовтня в межах ділянки розведення спостерігачі бачили 3 членів збройних формувань із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на південь від нового прольоту мосту біля Станиці Луганської.

У ніч із 23 на 24 жовтня в межах ділянки розведення в районі Золотого, безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував особу на колишній позиції збройних формувань РФ поблизу східного краю ділянки,

– зазначили у звіті.

Спостерігачі 24 та 25 жовтня зафіксували членів збройних формувань за межами ділянки розведення. Водночас 24 жовтня члени збройних формувань йшли в супроводі 3 осіб у захисному спорядженні, зазначається у звіті.

Також 25 жовтня під час моніторингу на південному краю ділянки розведення – члени патруля Місії зафіксували 10 пострілів з озброєння невстановленого типу.

Довідка. З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим тиші. Умов припинення вогню дотримуються українські військові, проте російські бойовики постійно порушують відповідні умови.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу