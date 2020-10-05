У селі Біла Криниця Житомирської області мисливець жорстоко вбив кота. Живодер бив тварину об паркан, а потім віддав мисливським псам. Однак чоловіку загрожує лише адміністративне порушення.

Село Біла Криниця оточене лісом. Троє мисливців повертались з полювання. Вони побачили кота Тома, який чекав на свою хазяйку біля воріт, повідомляє ТСН.

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Хоча власниця кота Яна Старжинська розповіла, що, зазвичай кіт ніколи не вибігав на вулицю. За словами дівчини, один з мисливців взяв в руки кота і бив ним об паркан Крім того, живодер бив бідолашну тварину ногами.

Потім на вулицю вибіг старший брат господарки кота. Мисливці пригрозили йому рушницями. Потім покаліченого кота розірвали навпіл розлючені мисливські пси.

Що каже мисливець

Один з мисливців Сергій Куцько стверджує, що не вбивав кота та не розуміє, у чому полягає злочин.

Це наклеп, я навіть на нього не реагую, тому що в них доказів немає, що я його убивав, і кончав, і тому подібне,

– сказав Куцько.

Однак потім Куцько таки зізнався, що причетний до зникнення кота. Однак він запевняє, що тварину нібито убив лише собака.

Що загрожує мисливцю

Старжинська написала заву до поліції. Однак за словами дівчини, поліція протягом трьох тижнів не реагує.

То вони у відпустці, то вони зайняті, сказали, що цього тижня мені зателефонують,

– наголосила власниця кота.

У поліції розповіли, що Куцька вже притягали в поліцію через собак. Правоохоронці забирали у мисливця рушницю та штрафували його. Чоловіка знову запросили до відділення поліції. Однак в його діях вбачають лише ознаки адміністративного правопорушення.

Що передбачено у законодавстві

У 2013 році в Україні ратифікували Європейську конвенцію про захист домашніх тварин. Однак у законодавстві досі не закріплені важливі питання.

Взимку 2020 року народні депутати підтримали законопроєкт щодо захисту тварин від жорстокого поводження, але через поправки він все ще не набув чинності.