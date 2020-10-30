Рішення Конституційного Суду про електронне декларування містить низку дивних положень. Однак міністр юстиції Денис Малюська запропонував можливі варіанти для вирішення ситуації.

Потрібно, щоб з наслідками щодо конфлікту інтересів чи корупційних мотивів розбирались правоохоронці. Про це Малюська заявив в інтерв'ю НВ.

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Що каже Малюська

Міністр запевнив, що має конкретне бачення, як можна вирішити ситуацію. У Мін'юсті поновлять систему електронного декларування так само як вона працювала до рішення Конституційного Суду. Однак врахують аргументи, які виклав КС у рішенні.

Рішення Конституційного Суду мені, безумовно, не подобається. Воно містить низку дуже своєрідних і дивних положень, але після бою шашками не махають,

​– наголосив міністр.

За словами Малюськи, Конституційний Суд вказав на те, що вплив НАЗК на суди є неконституційним, тому що це різні гілки влади — судова та виконавча. Відповідно, аби вирішити проблему, потрібно створити окремий орган, схожий на НАЗК. Він буде незалежним та матиме аналогічні повноваження, але всередині судової гілки влади. Малюська додав, що, ймовірно, Мін'юст проситиме Раду ухвалити такий законопроєкт.

Рішення Конституційного Суду: що відомо