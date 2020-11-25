Місць немає: куди розвозитимуть хворих на COVID-19 з обласних лікарень
У деяких містах лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19. Відповідно з обласних медичних закладів хворих на коронавірус можуть направляти у районні лікарні.
Зазначається, що в окремих містах завантаженість лікарень сягає понад 90%. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 листопада, повідомляє 24 канал.
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Місць у лікарнях практично немає
За словами прем'єр-міністра, на сьогодні в деяких обласних лікарнях практично немає місць.
Людей відповідно розміщують в районних і обласних лікарнях, повинні маршрутизувати нові напрямки, куди розвозити таких хворих з обласних центрів,
– розповів Шмигаль.
Також він додав, що впродовж останніх двох тижнів ситуація із госпіталізацією хворих залишається стабільною. Кількість хворих, які займають ліжкомісця в лікарнях, становить 27 – 28 тисяч.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Станом на 25 листопада в Україні захворіло на коронавірус 661 858 людей. 307 778 пацієнтів одужали. На жаль, з початку епідемії офіційно зафіксовано 11 492 летальних випадки від ускладнень, викликаних COVID-19.
- З 13 листопада в Україні запровадили карантин вихідного дня. Таким чином у суботу та неділю діють жорсткі обмеження.
- Втім, у Кабміні готуються до всіх можливих сценаріїв протидії коронавірусу. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль не виключив, що на новорічні свята таки можуть ввести локдаун.
- Раніше у МОЗ заявили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу коронавірус виявлятимуть у 30 тисяч людей.
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