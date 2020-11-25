У деяких містах лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19. Відповідно з обласних медичних закладів хворих на коронавірус можуть направляти у районні лікарні.

Зазначається, що в окремих містах завантаженість лікарень сягає понад 90%. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 листопада, повідомляє 24 канал.

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Місць у лікарнях практично немає

За словами прем'єр-міністра, на сьогодні в деяких обласних лікарнях практично немає місць.

Людей відповідно розміщують в районних і обласних лікарнях, повинні маршрутизувати нові напрямки, куди розвозити таких хворих з обласних центрів,

– розповів Шмигаль.

Також він додав, що впродовж останніх двох тижнів ситуація із госпіталізацією хворих залишається стабільною. Кількість хворих, які займають ліжкомісця в лікарнях, становить 27 – 28 тисяч.

Ситуація з коронавірусом в Україні