Місцева влада може лише посилювати карантин, – МОЗ
Низка міст України відмовилась дотримуватись карантину вихідного дня. У МОЗ наголосили, що у місцевої влади немає повноважень не виконувати постанови уряду.
Дії місцевої влади Степанов назвав "анархією"
Влада у регіонах може лише посилювати карантинні обмеження, а не послаблювати їх або взагалі не виконувати. Про це Максим Степанов повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
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Все, що вони (місцева влада – 24 канал) можуть робити – це посилювати карантинні заходи, а не цю анархію, якою вони займаються,
– зазначив Степанов.
У постанові не мовиться про "вихідні дні", – Степанов
Зазначимо, що така реакція міністра була на рішення Львівської міськради зробити суботи та неділі робочими днями до 30 листопада. Згодом на такий крок пішли і в Івано-Франківську. Таким чином, у містах не дотримуватимуться карантину вихідного дня.
Степанов, проте зазначив, у постанові уряду не мовиться саме про вихідні дні. У документі – проміжок часу між 00:00 суботи та 00:00 понеділка.
Головне про карантин вихідного дня: коротко
- Карантин вихідного дня діятиме вже з 14 – 15 листопада.
- Його ввели до 30 листопада.
- На вихідних можуть працювати лише аптеки, ветеринарні аптеки, продуктові магазини та АЗС.
- Деякі міста уже відмовились виконувати рішення уряду. У регіонах вважають, що карантин вихідного дня завдасть великих збитків малому та середньому бізнесу.
- Електронна петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня уже набрала понад 25 тисяч голосів.
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