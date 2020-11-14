Низка міст України відмовилась дотримуватись карантину вихідного дня. У МОЗ наголосили, що у місцевої влади немає повноважень не виконувати постанови уряду.

Дії місцевої влади Степанов назвав "анархією"

Влада у регіонах може лише посилювати карантинні обмеження, а не послаблювати їх або взагалі не виконувати. Про це Максим Степанов повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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Все, що вони (місцева влада – 24 канал) можуть робити – це посилювати карантинні заходи, а не цю анархію, якою вони займаються,

– зазначив Степанов.

У постанові не мовиться про "вихідні дні", – Степанов

Зазначимо, що така реакція міністра була на рішення Львівської міськради зробити суботи та неділі робочими днями до 30 листопада. Згодом на такий крок пішли і в Івано-Франківську. Таким чином, у містах не дотримуватимуться карантину вихідного дня.

Степанов, проте зазначив, у постанові уряду не мовиться саме про вихідні дні. У документі – проміжок часу між 00:00 суботи та 00:00 понеділка.

Головне про карантин вихідного дня: коротко

Карантин вихідного дня діятиме вже з 14 – 15 листопада.

Його ввели до 30 листопада.

На вихідних можуть працювати лише аптеки, ветеринарні аптеки, продуктові магазини та АЗС.

Деякі міста уже відмовились виконувати рішення уряду. У регіонах вважають, що карантин вихідного дня завдасть великих збитків малому та середньому бізнесу.

Електронна петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня уже набрала понад 25 тисяч голосів.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу